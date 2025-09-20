Demon slayer raggiunge un traguardo straordinario al box office jordan peele in seconda posizione

successo al botteghino e nuove uscite cinematografiche: analisi dei risultati più recenti. Il panorama delle produzioni cinematografiche continua a offrire dati interessanti riguardo alle performance nelle sale e alle nuove uscite. In questa panoramica si approfondiscono i risultati più recenti, con particolare attenzione ai film che dominano il mercato domestico e alle aspettative di incasso per le prossime settimane. demon slayer: kimetsu no yaiba infinity castle in testa alle classifiche. performance al box office e record raggiunti. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle si conferma come il film di maggior successo nelle sale italiane nel suo secondo fine settimana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon slayer raggiunge un traguardo straordinario al box office, jordan peele in seconda posizione

