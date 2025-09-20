Delusione Inzaghi | l' Al Ahli riprende il suo Al Hilal da 0-3 nei 12' finali

In vantaggio grazie a Theo Hernandez e ad una doppietta di Malcolm, l'ex tecnico nerazzurro è stato raggiunto dai due gol di Toney e quello al 91' di Demiral. Retegui a segno su rigore nel 2-1 dell'Al Qadsiah.

Severgnini tra delusione Champions e addio a Inzaghi: «I tifosi sono come i bambini, non vanno delusi»

Sneijder ammette: «L’addio di Inzaghi fa male, ma date tempo al mio amico Chivu! Su Mourinho e sulla delusione del Pallone d’Oro 2010 vi rispondo così»

? Fabrizio Romano: "Che ad Inzaghi piaccia Barella non è un mistero ma il trasferimento all'Al Hilal non è mai stato opzione concreta perché Barella non ha mai aperto all'addio all'Inter. In Arabia avrebbero più che raddoppiato il suo attuale ingaggio. Ci Vai su Facebook

