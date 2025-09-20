Delusione Inzaghi | l' Al Ahli riprende il suo Al Hilal da 0-3 nei 12' finali

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vantaggio grazie a Theo Hernandez e ad una doppietta di Malcolm, l'ex tecnico nerazzurro è stato raggiunto dai due gol di Toney e quello al 91' di Demiral. Retegui a segno su rigore nel 2-1 dell'Al Qadsiah. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

delusione inzaghi l al ahli riprende il suo al hilal da 0 3 nei 12 finali

© Gazzetta.it - Delusione Inzaghi: l'Al Ahli riprende il suo Al Hilal da 0-3 nei 12' finali

In questa notizia si parla di: delusione - inzaghi

Severgnini tra delusione Champions e addio a Inzaghi: «I tifosi sono come i bambini, non vanno delusi»

Sneijder ammette: «L’addio di Inzaghi fa male, ma date tempo al mio amico Chivu! Su Mourinho e sulla delusione del Pallone d’Oro 2010 vi rispondo così»

Delusione Inzaghi: l'Al Ahli riprende il suo Al Hilal da 0-3 nei 12' finali; L'identikit del Fluminense: chi sono gli avversari dell'Inter agli ottavi del Mondiale per Club?.

delusione inzaghi ahli riprendeDelusione Inzaghi: l'Al Ahli riprende il suo Al Hilal da 0-3 nei 12' finali - In vantaggio grazie a Theo Hernandez e ad una doppietta di Malcolm, l'ex tecnico nerazzurro è stato raggiunto dai due gol di Toney e quello al 91' di Demiral. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Delusione Inzaghi Ahli Riprende