Delusione gialloblù Fuori Brasile e Francia

Mentre la Valsa Group si prepara alla sua seconda amichevole consecutiva con Piacenza, oggi pomeriggio in un PalaPanini aperto al pubblico, i Mondiali nelle Filippine si sono rivelati molto ricchi di sorprese, anche per ‘modenesi’ che speravano di rimanere più a lungo in corsa. Libia, Brasile e Francia out. Se l’eliminazione della compagine africana poteva essere preventivabile (Ikhbayri è comunque risultato uno dei migliori opposti della fase a gironi), grande scalpore hanno suscitato le eliminazioni di Brasile e Francia. La compagine verdeoro è stata anche colpita dal lutto di Bernardinho, che ha appreso della notizia della scomparsa della madre (e nonna di Bruno) proprio mentre stava per iniziare l’ultimo match del girone contro la Serbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

