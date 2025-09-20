Delusione a Tokyo per la staffetta | Jacobs barcolla esclusa la finale

AGI - La staffetta azzurra 4x100 maschile è rimasta esclusa dalla finale dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo hanno concluso la seconda batteria al sesto posto in 38"52. Jacobs sul lanciato della seconda frazione ha corso un 9"01. Non è stato schierato Filippo Tortu. Si sono qualificate per la finale di domani (ore 13,35) con il secondo ed ultimo tempo di ripescaggio le ragazze della 4x400: Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora ed Alice Mangione hanno concluso in 3'24"71. Miglior tempo nelle batterie per gli Stati Uniti (3'22"53primato mondiale stagionale) davanti alla Giamaica (3'22"77). 🔗 Leggi su Agi.it

