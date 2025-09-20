Roma, 20 settembre 2025 – Onorevole Benedetto Della Vedova, con la separazione delle carriere il centrodestra realizza una storica istanza radicale? "Sento colleghi definirla una riforma berlusconiana. Ma per me, che mi sono appassionato di politica ascoltando negli anni ’80 parlare di giustizia giusta in particolare sul caso Tortora, è una riforma radicale, liberale, pannelliana, boniniana. La separazione delle carriere è un tema identitario per i radicali liberali come me, come per i garantisti della sinistra libertaria e riformista". La soddisfa questa formulazione? "Premesso che sono un economista e non un giurista, come in qualsiasi altro caso ci sono particolari su cui discutere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Della Vedova: "Si realizza il sogno di Pannella e Bonino"