Delegazione viterbese di Forza Italia giovani al raduno nazionale di San Benedetto del Tronto

Viterbotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa nazionale del movimento giovanile “Azzurra Libertà”, a San Benedetto del Tronto anche una folta delegazione di giovani forzisti viterbesi. Nel comune marchigiano la partecipazione di oltre 1300 ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia.Tre giorni intensi di dibattiti e confronto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: delegazione - viterbese

Delegazione viterbese di Forza Italia giovani al raduno nazionale di San Benedetto del Tronto; - Foto; Delegazione di Forza Italia Giovani Viterbo a Gubbio per l''Accademia della libertà'.

Cerca Video su questo argomento: Delegazione Viterbese Forza Italia