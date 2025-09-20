Dehors bene la proroga fino al 2027

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiepet Confesercenti Parma accoglie con favore la proroga dei termini per le concessioni semplificate per l’installazione dei dehors fino al 30 giugno 2027. “Una scelta che dà prospettiva e certezze agli imprenditori – commenta Daniele Piccioni, presidente Fiepet Parma – e che consolida uno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dehors - bene

Dehors, Fiepet Confesercenti Parma: "Bene la proroga fino al 2027"

Dehors: Fiepet Confesercenti Parma, bene la proroga fino al 2027; Prorogare i dehors straordinari fino al 2027 è un bene o un male per le città? Roma e Milano rispondono; Dehors: fine della proroga, entro il 2025 le nuove regole sulle autorizzazioni.

dehors bene proroga finoProrogare i dehors straordinari fino al 2027 è un bene o un male per le città? Roma e Milano rispondono - Il Governo punta ad annullare la scadenza per i dehors straordinari concessi ai ristoranti ai tempi del Covid e a prorogare le scadenze dal 31 dicembre 2025 fino al 30 giugno 2027. Da milanotoday.it

dehors bene proroga finoDehors liberi fino al 2027: arriva l’emendamento con la nuova proroga - L'emendamento al ddl Semplificazione estende il regime agevolato per l'occupazione di suolo pubblico di bar e ristoranti ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dehors Bene Proroga Fino