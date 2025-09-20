Dehors bene la proroga fino al 2027

Fiepet Confesercenti Parma accoglie con favore la proroga dei termini per le concessioni semplificate per l’installazione dei dehors fino al 30 giugno 2027. “Una scelta che dà prospettiva e certezze agli imprenditori – commenta Daniele Piccioni, presidente Fiepet Parma – e che consolida uno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: dehors - bene

Dehors, Fiepet Confesercenti Parma: "Bene la proroga fino al 2027"

Prorogare i dehors straordinari fino al 2027 è un bene o un male per le città? Roma e Milano rispondono per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X

La bellezza sta nei dettagli, e nella nostra parte estiva i fiori la sono protagonisti. Un angolo di tranquillità dove mangiare bene tra colori e profumi. Vieni a scoprire il nostro dehors: ti aspetta un’atmosfera da fiaba! Vieni a trovarci a Monticello (LC) - Via Lu Vai su Facebook

Dehors: Fiepet Confesercenti Parma, bene la proroga fino al 2027; Prorogare i dehors straordinari fino al 2027 è un bene o un male per le città? Roma e Milano rispondono; Dehors: fine della proroga, entro il 2025 le nuove regole sulle autorizzazioni.

Prorogare i dehors straordinari fino al 2027 è un bene o un male per le città? Roma e Milano rispondono - Il Governo punta ad annullare la scadenza per i dehors straordinari concessi ai ristoranti ai tempi del Covid e a prorogare le scadenze dal 31 dicembre 2025 fino al 30 giugno 2027. Da milanotoday.it

Dehors liberi fino al 2027: arriva l’emendamento con la nuova proroga - L'emendamento al ddl Semplificazione estende il regime agevolato per l'occupazione di suolo pubblico di bar e ristoranti ... Riporta ilfattoquotidiano.it