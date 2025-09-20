Degrado in via Oberdan | scatta il sopralluogo sanitario al terreno

A Porto d’Ascoli torna al centro dell’attenzione la vicenda di un appezzamento di terra abbandonato lungo via Oberdan. Da tempo i residenti e i commercianti segnalano il degrado dell’area, che da anni versa in condizioni fatiscenti e poco salubri, generando malcontento tra chi frequenta quotidianamente la zona. C’è chi lamenta la presenza di insetti e animali indesiderati. Una commerciante racconta che "in estate diventa impossibile tenere la porta aperta per il via vai delle zanzare", mentre un residente sottolinea che "quell’area trascurata è un biglietto da visita negativo per chi arriva qui". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

