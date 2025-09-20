Degrado e abbandono nelle palazzine Ater subito un tavolo tecnico in Comune | la denuncia di Noi Ortonesi che organizza una raccolta firme FOTO

Chietitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infiltrazioni d'acqua, muffa, impianti mal funzionanti e segni di degrado strutturale evidente: questa la situazione denunciata dall'associazione civica Noi Ortonesi sulle palazzine Ater di Ortona, in particolare nel quartiere San Giuseppe.  L'associazione guidata dal presidente Claudio Di Lizio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: degrado - abbandono

Degrado e abbandono nelle palazzine Ater, subito un tavolo tecnico in Comune: la denuncia di Noi Ortonesi che organizza una raccolta firme [FOTO]

