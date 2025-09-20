Deciso l' abbattimento di un pino nell' area verde di via Vicenza | E' a rischio caduta

Un pino imponente, ma ormai considerato instabile, nell'area verde all’incrocio tra via Vicenza e via Genova sarà abbattuto mercoledì 24 settembre. La decisione arriva al termine di una serie di valutazioni tecniche avviate già la scorsa primavera, quando alcuni alberi della zona erano stati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Deciso l'abbattimento di un pino nell'area verde di via Vicenza: "E' a rischio caduta"

