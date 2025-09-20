Debutta Riofest. Musica e talk a Tegoleto.

Ospiti d’eccezione e tanta musica al Riofest 2025. La prima edizione del festival di Tegoleto si svolgerà oggi, dalle 17 del pomeriggio alle 2 del mattino, e proporrà un ricco calendario tra musica e cultura che animerà il paese nel comune di Civitella. L’evento è organizzato dall’Associazione Comunità & Tegoleto Aps con i patrocini del Comune di Civitella e della Provincia di Arezzo, e in collaborazione con la Regione. "Portare talk, concerti e workshop in un borgo è un atto di cura culturale - ha spiegato il direttore artistico Alessandro Sacconi - significa unire memoria e modernità, fare innovazione sociale in modo concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

