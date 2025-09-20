De Siervo contro la pirateria | Battaglia culturale Ecco cosa bisogna fare

De Siervo contro la pirateria! Nuova campagna per la sensibilizzazione di tifosi e utenti. Le parole dell'Amministratore delegato della Lega Serie A. Da ieri sera, la Lega Calcio Serie A, insieme alla Lega B e alla Lega Pro, ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale, che sarà trasmessa sui canali social ufficiali delle tre Leghe e sulle tv partner prima dell'inizio di ogni partita, anche dell' Inter ovviamente. Lo spot, spiega una nota ufficiale, punta a far comprendere ai tifosi e agli utenti i rischi concreti legati all'utilizzo di piattaforme illegali per vedere le gare, ricordando che chi si abbona a canali non autorizzati consegna inconsapevolmente i propri dati personali a reti criminali organizzate.

