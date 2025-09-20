De Martino-Tronelli la scottante lite al ristorante | C’entra Belen

Stefano De Martino e Caroline Tronelli di nuovo al centro della cronaca rosa. Dopo un’estate all’insegna delle indiscrezioni sulla loro relazione e il caso dei video intimi rubati, i due cuori e una capanna sono i protagonisti di una lite scoppiata in un ristorante a Roma. La vicenda diventa di dominio pubblico con il settimanale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - De Martino-Tronelli, la scottante lite al ristorante: “C’entra Belen”

In questa notizia si parla di: martino - tronelli

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino Innamorato: Ecco Chi E’ Caroline Tronelli!

Video intimi rubati dai sistemi di sorveglianza e venduti online, il sito scoperto dopo il caso Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite in un ristorante a Roma: “C’entra Belén” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/20/news/stefano_de_martino_caroline_tronelli_belen_lite_ristorante_roma-424858923/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

“Ha combinato un casino…”. Stefano De Martino e Caroline Tronelli, dietro alla lite clamorosa ci sarebbe un’altra donna Vai su Facebook

De Martino-Tronelli, la scottante lite al ristorante: “C’entra Belen”; Stefano De Martino sta con Caroline ma vede Belen di nascosto? Il gossip si fa bollente; Stefano De Martino sta con Caroline ma vede Belen di nascosto? Il gossip si fa bollente.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite in un ristorante a Roma: «C’entra Belén» - Il periodo nero del conduttore, dal video rubato all'attacco di Fedez al furto dell'orologio ... Come scrive roma.corriere.it

Stefano De Martino e Caroline Tronelli già in crisi? Parlano gli amici e la verità sulla lite (c’entra ancora Belen) - Lite in pubblico tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: tra video rubati, ansia e gelosia per Belen, ecco cosa si nasconde dietro lo scontro che fa parlare i gossip. Riporta rds.it