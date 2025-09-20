De Ketelaere non recupera | out contro il Torino Rientra Lookman tempi più lunghi per Scamacca

Zingonia. Niente recupero lampo. Il nome di Charles De Ketelaere non risulta essere nell’elenco dei convocati dell’Atalanta per la trasferta in programma domenica 21 settembre al Torino, nella 4ª giornata di Serie A, in cui i nerazzurri cercano il secondo successo dopo il 4-1 rifilato al Lecce. L’attaccante belga era in forte dubbio dopo l’infortunio rimediato contro il Paris Saint-Germain in Champions League: era uscito all’intervallo con un risentimento nell’area dell’adduttore. Gli esami strumentali hanno però escluso lesioni muscolari: “Sta molto meglio di come pensavamo, ma dobbiamo valutare” ha detto Ivan Juric, rivelando poi che l’allenamento del pomeriggio sarebbe stato decisivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

