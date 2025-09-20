De Jong gratis in Serie A | l’annuncio dall’estero sul colpo dal Barça

L’affare da sogno porta a De Jong in Serie A, per quello che è l’affare a costo zero e senza rinnovo con il Barcellona. A prendere voce è il direttore sportivo dello stesso club catalano, la leggenda portoghese Deco che ha parlato di quella che è la situazione attuale e senza contatti sull’accordo contrattuale che, non dovesse arrivare con il talento olandese, spingerà lo stesso a salutare i blaugrana. Non è più giovanissimo come quando il Barcellona lo prelevò nel 2019 e per 85-90 milioni di euro circa dall’Ajax che ai tempi brillava con Ten Hag in panchina, ma è comunque nel vivo della sua carriera il classe ’97 che lascerà probabilmente la Catalogna a fine anno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - De Jong gratis in Serie A: l’annuncio dall’estero sul colpo dal Barça

De Jong in Serie A, il Barcellona propone lo scambio del secolo - Il centrocampista olandese di Arkel, è rientrato ad ottobre, dopo i problemi accusati alla caviglia. Scrive calciomercato.it

Esami in corso per De Jong e Pedri: entrambi salteranno il big match fra Barcellona e Napoli - Frenkie de Jong e Pedri stanno svolgendo proprio in questi minuti degli accertamenti fisici per verificare le loro condizioni all'indomani degli infortuni avuti nella gara pareggiata per 0- Segnala tuttomercatoweb.com