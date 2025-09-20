De Gasperi la Dc e la secolarizzazione dell’Italia | dal partito-Stato alle degenerazioni della partitocrazia

Su Alcide De Gasperi s i vanno susseguendo in questi ultimi tempi convegni e rievocazioni anche per il trentennale della fine della Democrazia Cristiana, che fu una sua creatura. In genere emerge da questi incontri e dai vari articoli che si stanno pubblicando una figura estremamente complessa, ma della quale si mettono in evidenza solamente alcune aspetti che ci sembrano indiscutibili e condivisibili, mentre ne vengono completamente ignorati altri. Indubbiamente egli fu un protagonista nella ricostruzione morale e materiale del Paese, De Gasperi si poté avvalere del partito che aveva fondato, la Democrazia Cristiana.

