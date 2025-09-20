de amicis riaperte dopo 13 anni

E’ stato un lungo percorso quello che ha portato alla riapertura della scuola elementare De Amicis, in centro a Rolo, resa inagibile nel 2012 dal terremoto. Da quel maggio di tredici anni fa l’edificio è rimasto chiuso. Ieri mattina l’inaugurazione, al termine di un cantiere durato anni, ma che ora presenta una scuola rinnovata, con miglioramento antisismico, efficientamento energetico e nuovi impianti. Insieme alle autorità locali guidate dal sindaco Ruggero Baraldi, ad alunni, insegnanti e genitori, presente anche l’assessore regionale alla scuola, Isabella Conti. L’intervento di recupero, del valore complessivo di oltre due milioni di euro, ha permesso un radicale miglioramento sismico e una completa riqualificazione dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

