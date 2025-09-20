Ddl Soprintendenze Marti | Burocrazia più snella per favorire la crescita del Paese

Roma, 20 settembre 2025 – È stato approvato in Aula, al Senato, il Disegno di legge n. 1372, fortemente voluto dalla Lega che delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica. “Il nostro scopo – sottolinea il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato e primo firmatario del Ddl Soprintendenze – è assicurare semplificazione, trasparenza e certezza del diritto per tutelare appieno cittadini, imprese e territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

