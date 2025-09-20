Davide D' Urso Neja e Bandakadabra per il Regina Music Fest | la musica per i bambini del Regina Margherita

Musica, giochi e solidarietà saranno i protagonisti della terza edizione del Regina Music Fest, la prima festa della musica dedicata ai piccoli pazienti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita e alle loro famiglie. L'evento, organizzato dall'Associazione culturale Hiroshima Mon Amour e da.

Davide D'Urso, Neja e Bandakadabra per il Regina Music Fest: la musica per i bambini del Regina Margherita - Musica, giochi e solidarietà saranno i protagonisti della terza edizione del Regina Music Fest, la prima festa della musica dedicata ai piccoli pazienti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita e ... Scrive torinotoday.it

