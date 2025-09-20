David Guetta | non temo l' IA Il DJ si prepara al grande show a Parigi

Roma, 20 set. (askanews) - Fan e francesi fanno il conto alla rovescia. È già sold out il concerto evento del DJ francese David Guetta allo Stade de France a giugno 2026 (12-13). É bastato un breve video sui suoi profili social per scatenare le vendite. È la prima volta che il DJ 57enne tra i più famosi al mondo si esibisce qui e non nasconde l'emozione. "Lo Stade de France è una grande sfida - dice alla France presse poco prima che aprissero le prevendite, rivelando di essere rimasto deluso dal mancato invito a esibirsi qui alla cerimonia delle Olimpiadi - ma Parigi è la mia città, allora mi butto!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

