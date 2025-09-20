Dati alla mano l' indagine di Bookingcom mostra un cambio di abitudini e un nuovo trend | prezzi più bassi esperienze autentiche e mete meno affollate rendono ottobre novembre e dicembre il momento ideale per esplorare Italia ed Europa

S egnale del ritorno alla routine, con le giornate che si accorciano, le vacanze che diventano un ricordo e il ritmo frenetico della vita quotidiana che riprende il sopravvento, la stagione autunnale che un tempo sembrava fatta solo di rientri e impegni, oggi si è trasformata, al contrario, in un invito a partire. Sempre più italiani, infatti, scelgono settembre, ottobre e novembre, per viaggiare in modo più lento e autentico, approfittando di prezzi più accessibili e della possibilità di scoprire i luoghi senza la grande folla. Dalle colline toscane ai cammini tra borghi medievali, l’autunno, insomma, sta diventando la stagione ideale per chi vuole rallentare e rigenerarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dati alla mano, l'indagine di Booking.com mostra un cambio di abitudini e un nuovo trend: prezzi più bassi, esperienze autentiche e mete meno affollate rendono ottobre, novembre e dicembre il momento ideale per esplorare Italia ed Europa