Dati alla mano l' indagine di Bookingcom mostra un cambio di abitudini e un nuovo trend | prezzi più bassi esperienze autentiche e mete meno affollate rendono ottobre novembre e dicembre il momento ideale per esplorare Italia ed Europa

Iodonna.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S egnale del ritorno alla routine, con le giornate che si accorciano, le vacanze che diventano un ricordo e il ritmo frenetico della vita quotidiana che riprende il sopravvento, la stagione autunnale che un tempo sembrava fatta solo di rientri e impegni, oggi si è trasformata, al contrario, in un invito a partire. Sempre più italiani, infatti, scelgono settembre, ottobre e novembre, per viaggiare in modo più lento e autentico, approfittando di prezzi più accessibili e della possibilità di scoprire i luoghi senza la grande folla. Dalle colline toscane ai cammini tra borghi medievali, l’autunno, insomma, sta diventando la stagione ideale per chi vuole rallentare e rigenerarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dati alla mano l indagine di bookingcom mostra un cambio di abitudini e un nuovo trend prezzi pi249 bassi esperienze autentiche e mete meno affollate rendono ottobre novembre e dicembre il momento ideale per esplorare italia ed europa

© Iodonna.it - Dati alla mano, l'indagine di Booking.com mostra un cambio di abitudini e un nuovo trend: prezzi più bassi, esperienze autentiche e mete meno affollate rendono ottobre, novembre e dicembre il momento ideale per esplorare Italia ed Europa

In questa notizia si parla di: dati - mano

I dati smontano l’allarme: i morti di calore si contano sulle dita di una mano

Trump: «Dispiego la guardia nazionale a Washington, la città è in mano ai criminali». Ma i dati smentiscono il presidente USA

Cerca Video su questo argomento: Dati Mano Indagine Bookingcom