Danno erariale di 700mila euro per il sovrappasso Corciano patteggiano per tre dipendenti

Cinque dipendenti del Comune di Corciano, all'epoca dei fatti responsabili delle Aree urbanistica e lavori pubblici, sono stati chiamati a rispondere di un danno erariale di 731.823,28 euro subito dall'ente.La Procura regionale della Corte dei Conti, con un atto di citazione depositato a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

