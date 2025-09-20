DanDaDan | Stagione 3 è stata annunciata ufficialmente ma l’uscita pare lontana
Con l’uscita dell’ episodio 24, che ha chiuso la seconda stagione di DanDaDan, è arrivato anche l’annuncio che i fan attendevano: la Stagione 3 si farà. La conferma è arrivata direttamente da Shueisha e dallo studio Science Saru, che già aveva curato i precedenti episodi con uno stile visivo riconoscibile e molto apprezzato. L’entusiasmo è stato immediato, ma a raffreddarlo è l’assenza di una finestra di uscita, segnale che probabilmente l’attesa sarà più lunga del previsto. Science Saru è infatti uno studio relativamente piccolo, con altre produzioni in corso, e questo potrebbe allungare i tempi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
