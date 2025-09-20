Dammi i polsi, ti mettiamo le manette: brutta fine per l’idolo juventino In galera dopo 3 scudetti a Torino"> Un idolo dei tifosi è stato arrestato. Dopo essersi reso protagonista con 3 scudetti conquistati, ha fatto parlare di sé fuori dal campo. Il calcio internazionale è stato scosso da una notizia clamorosa proveniente dal Brasile. Un tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un noto giocatore, protagonista in passato anche in Serie A. La vicenda riguarda un pesante debito legato al mancato versamento degli alimenti, che ha fatto esplodere lo scandalo. Non si tratta della prima volta che il calciatore ex Juventus finisce al centro di problemi giudiziari di questo tipo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dammi i polsi, ti mettiamo le manette: brutta fine per l’idolo juventino | In galera dopo 3 scudetti a Torino