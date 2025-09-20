Dallo sciopero Cgil al corteo pro-Palestina doppia manifestazione
"Mobilitazione riuscita. Dalla Toscana oggi parte un messaggio forte: fermate il genocidio a Gaza". Così Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, ieri a Livorno durante la manifestazione per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil in tutta la regione. "Abbiamo messo in campo il nostro strumento più potente, lo sciopero generale, perché quello che sta accadendo in questi mesi a Gaza, davanti ai nostri occhi, è qualcosa di inaccettabile e disumano. Bambini spezzati, donne massacrate, famiglie annientate o deportate – ha aggiunto il segretario empolese –. È la negazione stessa dell’umanità, della libertà e della giustizia sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sciopero - cgil
