Dalla soffiata sul bando al pranzo di festa | così pilotavano le gare in Umbria Le chat e i codici
“Questo è bono”, ma anche apprezzamenti per aver assegnato la gara d’appalto. Sono solo alcuni passaggi delle intercettazioni effettuate dagli investigatori nell’ambito dell’indagine sui presunti appalti truccati in Umbria e che ha portato all’emissione di tre misure cautelari degli arresti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
