Dalla sanità al nodo della Fi-Pi-Li | Scelte motore di nuovo sviluppo

Lanazione.it | 20 set 2025

"Un patrimonio agricolo e paesaggistico unico, una terra operosa, fatta di famiglie, di artigiani, di imprese", ha detto l'onorevole Aldo Mattia, commissario provinciale FdI di Firenze con i quattro candidati alle regionali Federico Pavese, Mara Cutrini, Fabio Calugi e Serena Urso. Sul tavolo presente e futuro, da immaginare e programmare. "La prima grande questione riguarda la sanità – hanno detto –. L' ospedale San Giuseppe di Empoli è un punto di riferimento per tutta l'area, ma sappiamo bene quanto spesso sia sovraccarico. Le liste d'attesa si allungano, il pronto soccorso è sotto pressione e tanti cittadini, soprattutto anziani, faticano a ricevere risposte tempestive.

© Lanazione.it - Dalla sanità al nodo della Fi-Pi-Li: "Scelte motore di nuovo sviluppo"

