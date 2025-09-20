Dalla sanità al nodo della Fi-Pi-Li | Scelte motore di nuovo sviluppo
"Un patrimonio agricolo e paesaggistico unico, una terra operosa, fatta di famiglie, di artigiani, di imprese", ha detto l’onorevole Aldo Mattia, commissario provinciale FdI di Firenze con i quattro candidati alle regionali Federico Pavese, Mara Cutrini, Fabio Calugi e Serena Urso. Sul tavolo presente e futuro, da immaginare e programmare. "La prima grande questione riguarda la sanità – hanno detto –. L’ ospedale San Giuseppe di Empoli è un punto di riferimento per tutta l’area, ma sappiamo bene quanto spesso sia sovraccarico. Le liste d’attesa si allungano, il pronto soccorso è sotto pressione e tanti cittadini, soprattutto anziani, faticano a ricevere risposte tempestive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sanit - nodo
Sul tavolo il confronto operativo sul piano approvato venerdì dalla giunta. Nodo cruciale: il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina #Sanità #Sicilia #ReteOspedaliera #RenatoSchifani #Schillaci #Governo #Taormina #RegioneSicil Vai su Facebook
"Sanità, nodi irrisolti". Appello di Montefiori http://dlvr.it/TMvn0q ? #Sanità - X Vai su X
Traffico caos: nodo da sciogliere. Ponte sull’Arno e Fi-Pi-Li, le priorità. I sindaci: "Sì al pedaggio per i tir" - A chiederli sono i primi cittadini di Signa e Lastra a Signa, rispettivamente ... Lo riporta lanazione.it
La Fi-Pi-Li finalmente respira. Ora piano per svincoli extra large: "Svolta decisiva, è solo l’inizio" - Il presidente della Regione, Eugenio Giani ha inaugurato ieri mattina la corsia d’emergenza che va dal chilometro 1+170 al chilometro ... lanazione.it scrive