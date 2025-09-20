Dalla Parte degli Animali | salvataggi al Cras Stella del Nord giustizia per Diego e la rinascita di Vita

La nuova puntata, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla con Stella e Leo, intreccia recuperi di fauna, operazioni sul territorio e testimonianze. In primo piano il Cras “Stella del Nord”, il caso del pitbull Diego, la storia della cagnolina Vita, l’esperienza di Cristina Zenato e una visita a casa di Andrea Roncato. Operazioni per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

TV: A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI” I TANTI SELVATICI SALVATI DAL CRAS “STELLA DEL NORD, LA TRISTE STORIA DEL PITBULL DIEGO MORTO DI FAME E SETE E LA VITA DI CRISTINA, LA “DONNA CHE SUSSURRA AGLI SQUALI”; Torna a volare la cicogna bianca salvata a Ischia e curata dal Cras di Napoli; TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, LA STRETTA IN PARLAMENTO SU CHI USA VIOLENZA AGLI ANIMALI, LA MUFLONCINA CHICA NEL BOSCHETTO DEL CRAS, I SALVATAGGI DI LEIDAA E COME SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE.

