D alla mostra immersiva dedicata all’Universo Disney a quella da non perdere sul Beato Angelico. Ecco gli eventi da non mancare questa settimana in tutta Italia. Leggi anche › “Romaeuropa Festival” e gli altri eventi da non perdere › “Hermèstories” a Milano e gli altri eventi da non perdere Immersive Disney Animation a Roma Immersive Disney Animation ( DisneyImmersive.com ) debutterà per la prima volta in Europa, a Roma, a partire dal 3 ottobre 2025 al Teatro Eliseo, in Via Nazionale. Roma è la 25ª città ad ospitare questo straordinario evento che permette di vivere dal vivo la magia del mondo Disney. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla mostra immersiva dedicata all'Universo Disney a quella da non perdere sul Beato Angelico. Ecco gli eventi da non mancare questa settimana in tutta Italia