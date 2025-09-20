Dalla Juve al Real Madrid | scambio e 87 milioni per Valverde

Follia di calciomercato per il centrocampista uruguaiano legato alle ‘Merengues’ fino al 2029 Federico Valverde è uno dei centrocampisti più completi in circolazione. Forse anche uno dei più sottovalutati, nonostante giochi in quello che rimane il club più importante al mondo: il Real Madrid. L’uruguaiano è ancora relativamente giovane, ha compiuto 27 anni lo scorso 22 luglio, e ha un contratto blindato con le ‘Merengues’: scadenza fissata a giugno 2029. (LaPresse) – Calciomercato.it Il fatto che sia blindato, però, non impedisce agli altri top team europei di provare a prenderlo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Juve al Real Madrid: scambio e 87 milioni per Valverde

In questa notizia si parla di: juve - real

TS – insieme anche tra Juve e Real

Huijsen ritrova subito la Juve: prima partita da ex per il classe 2005 con il suo Real Madrid. I numeri del suo avvio con i Blancos

Juve, emergenza difesa e ora arriva il Real

? Zhegrova, Juve a bocca aperta: dalla corte di Real e Liverpool alla sorpesa Champions Vai su Facebook

Girone unico #UWCL, domani alle 12.00 CET il sorteggio a Nyon 1Arsenal 1 Barcellona 1 Lione 1 Chelsea 1 Bayern 1 Wolfsburg 2PSG 2Real 2 Juventus 2 Benfica 2 Roma 2 St. Polten 3Twente 3 Valerenga 3 - X Vai su X

Vazquez, la Juve c'era anche prima: dal tragico rigore agli scambi di maglie; Joao Mario alla Juve e Alberto Costa al Porto: tutto fatto! Perché non è uno scambio; Gli highlights di Juventus-Real Madrid 3-1.

Dalla Juve al Real Madrid: scambio e 87 milioni per Valverde - Valverde e il clamoroso intreccio di calciomercato con la Juventus: 87 milioni e super scambio, ecco tutti i dettagli ... Si legge su calciomercato.it

Calciomercato Roma, scambio folle col Real Madrid: game over Juve - Poi nelle chiacchierate tra i ds è venuto fuori anche il nome di Mainoo, mediano di indubbio talento fisico e tecnico, classe 2005, che con Amorim non sta trovando molto spazio. Secondo asromalive.it