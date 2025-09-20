Dalla Golena al Piovego | domenica la maxi pulizia collettiva con il World Cleanup Day

Padovaoggi.it | 20 set 2025

Padova si mette i guanti e scende in strada. Domenica 21 settembre 2025 la città partecipa al World Cleanup Day, la più grande mobilitazione civica mondiale dedicata alla cura dell’ambiente. Il World Cleanup Day coinvolge oltre 190 Paesi e milioni di persone, unite nello stesso giorno da un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dalla Golena al Piovego: domenica la maxi pulizia collettiva con il World Cleanup Day.

