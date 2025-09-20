Dalla comicità alla drammaturgia Teatro Manzoni si alza il sipario

CALENZANO ’Le parole giuste’ è il titolo e il filo conduttore della stagione 20252026 del Teatro di Calenzano curata, per il quinto anno consecutivo, da La Macchina del Suono (Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti) in stretta collaborazione con il Comune. Il cartellone, presentato ieri, offre 14 spettacoli in stagione e 4 fuori stagione spaziando dalla comicità alla drammaturgia contemporanea, dal teatro di narrazione a quello della leggerezza, dall’impegno civile ai classici, con protagonisti d’eccezione. Il via è fissato per il 10 ottobre con la commedia inglese dalla pungente ironia ’Uscirò dalla tua vita in taxi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

