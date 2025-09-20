Dal siero al caramello Storia e assaggio del Brunost icona dei formaggi norvegesi
Un formaggio che poteva nascere solo nel nord Europa e che mette a dura prova anche i palati più appassionati di specialità casearie. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: siero - caramello
È marrone e sa di caramello. Storia del formaggio norvegese che si mangia a riccioli.