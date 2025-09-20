Dal ‘senatur’ Bossi al generale Vannacci | com’è cambiata la Lega che ha invaso il pratone di Pontida
PONTIDA (Bergamo) – “Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni! Un genio grazie al quale tutto è cominciato, un coraggioso visionario che ha ridato orgoglio, speranza, voce e forza politica a milioni di italiani. Domenica sarà anche la sua Pontida, come sempre e come è giusto”. Firmato: Matteo Salvini che a Gemonio, a casa Bossi, ha incontrato il senatur per uno scambio in cui “si è parlato anche di politica”. Auguri al patriarca fondatore, al vecchio condottiero. Bossi è stato invitato ma domani a Pontida, sul palco per l’edizione 2025 del raduno della Lega, accanto a Salvini ci saranno Roberto Vannacci e l’ospite d’onore Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National e del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo e con loro il leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal, e il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair, condannato a ventisette anni di carcere per un tentativo di colpo di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
