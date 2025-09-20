Dal parcheggiatore abusivo alla patente ritirata | tanti interventi in poche ore per la Polizia Locale
Una patente ritirata a un presunto assuntore di droga pizzicato dopo l'atto di compravendita, una denuncia con tanto ordine di lasciare il Paese entro 7 giorni e Daspo urbano a un nigeriano che avrebbe esercitato abusivamente l'attività di parcheggiatore in centro, e un marocchino fotosegnalato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
