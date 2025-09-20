Dal Napoli all’Inter big ai saluti | la scelta arriva da lontano
Nonostante la ripresa del campionato, il calciomercato non dorme mai e, in tal senso, un nuovo fronte di trattativa potrebbe portare un big azzurro in quel di Milano sponda nerazzurra. I dettagli. Okay la rivalità in campo, ma fuori dal rettangolo di gioco gli affari rimangono pur sempre affari. L’asse Napoli-Inter non è stato particolarmente caldo in questi anni, ma non è escluso che si accenda in fretta e in maniera del tutto inaspettata. Infatti, un assoluto protagonista degli ultimi trofei azzurri potrebbe lasciare gli azzurri per accasarsi ai rivali di Milano. E, nonostante la sorpresa iniziale, le ragioni del probabile addio sono piuttosto comprensibili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - inter
Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»
Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa
Niente Inter, né Juventus, Donnarumma al Napoli: l’affare prende quota
Quando si sfideranno Napoli, Inter, Bologna e Milan? Le date e il programma completo http://bit.ly/4pHrfzA - X Vai su X
Quando si sfideranno Napoli, Inter, Bologna e Milan? Vai su Facebook
Napoli, Simeone ai saluti: va al Torino, le cifre dell'affare - I tifosi del Napoli salutano Giovanni Simeone, ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Torino. Lo riporta corrieredellosport.it