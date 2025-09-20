Dal Mondiale alle accuse Boateng si ritira | Mai picchiato una donna ora voglio allenare
Campione del mondo e d’Europa col Bayern, il difensore annuncia l’addio: chiarisce sulle vicende giudiziarie e guarda al futuro sulla panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiale - accuse
Samuel Eto’o, scandalo in Camerun: accuse di corruzione e combine a pochi mesi dal Mondiale 2026
Droni russi sulla Polonia, Mosca nega: "Accuse infondate" | Il premier Tusk: "Invocheremo l'articolo 4 della Nato, mai così vicini a un conflitto dalla Seconda Guerra Mondiale"
L’attaccante spagnolo sarà impegnato al Mondiale Under 20 in Cile. Per quanto tempo sarà assente: https://fanpa.ge/zN171 Vai su Facebook
Dopo le accuse degli ultimi giorni https://bmbr.cc/0hlga8x #ItaliaIsraele #Mondiali - X Vai su X
Dal Mondiale alle accuse, Boateng si ritira: Mai picchiato una donna, ora voglio allenare; Mondiale per Club 2029: dove si giocherà la prossima edizione?; Mondiali 2014, Ghana: sospesi Muntari e Boateng dopo la rissa nel ritiro.
Jérôme Boateng si ritira dal calcio giocato: “È il momento” - Oggi, venerdì 19 settembre, Jérôme Boateng ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Lo riporta gianlucadimarzio.com