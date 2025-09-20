Dal leggendario zaffiro di Kate Middleton al Toi et Moi di Megan Fox | ecco gli anelli di fidanzamento delle celebrity che hanno fatto la storia

Q uando si parla di anelli di fidanzamento, le celebrity non conoscono mezze misure. Pietre rare, carature da capogiro e design che fanno tendenza. Così i gioielli delle star diventano più di semplici simboli d’amore, ma veri e propri pezzi da collezione capaci di influenzare mode e desideri in tutto il mondo. Dal romantico Toi et Moi di Megan Fox al leggendario zaffiro di Kate Middleton, ecco una selezione dei più spettacolari. Anelli di coppia: i modelli più belli 2025. guarda le foto Zendaya e il diamante East-West. Quando Zendaya è apparsa ai Golden Globes 2025, non è stato solo il suo abito a lasciare senza fiato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

