Dal gusto alla prevenzione a Raffadali esplode la festa dedicata al pistacchio
Raffadali ha accolto con entusiasmo la nona edizione del Fastuca Fest, la manifestazione dedicata al pistacchio Dop che negli anni è diventata punto di riferimento per il territorio agrigentino. Fino a domenica sera il centro storico si trasforma in un palcoscenico urbano con installazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: gusto - prevenzione
Ieri sera secondo appuntamento de "Il gusto della prevenzione: ricette con formaggi vegetali e altre stuzzicherie" Una serata ricca di sapori e consapevolezza Il dottor Trifirò durante l'incontro ha approfondito l'argomento sull'utilizzo della soia in caso Vai su Facebook
Dal gusto alla prevenzione, a Raffadali esplode la festa dedicata al pistacchio.
Pistacchio, Raffadali si prepara al Fastuca Fest 2025 - Showcooking, degustazioni, laboratori e incontri: dal 18 al 21 settembre 2025 torna la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori ... Come scrive myfruit.it