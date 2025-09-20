Dal gusto alla prevenzione a Raffadali esplode la festa dedicata al pistacchio

Raffadali ha accolto con entusiasmo la nona edizione del Fastuca Fest, la manifestazione dedicata al pistacchio Dop che negli anni è diventata punto di riferimento per il territorio agrigentino. Fino a domenica sera il centro storico si trasforma in un palcoscenico urbano con installazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dal gusto alla prevenzione, a Raffadali esplode la festa dedicata al pistacchio.

Pistacchio, Raffadali si prepara al Fastuca Fest 2025 - Showcooking, degustazioni, laboratori e incontri: dal 18 al 21 settembre 2025 torna la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori ... Come scrive myfruit.it

