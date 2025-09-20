Dal derby Gualtieri-Rocca al confronto tra Donzelli e Bonaccini | parte la quinta edizione di Fenix la festa di Gioventù Nazionale

Iltempo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Politica, cultura, attualità, musica. A Roma, al laghetto dell'Eur, la terza giornata di Fenix prende il via. L'evento di Gioventù Nazionale è giunto alla quinta edizione ed è aperto a tutti. All'interno del villaggio regna lo scambio di idee, con due palchi allestiti per ospitare i “grandi” della politica, giornalisti, opinionisti e dare voce alle nuove generazioni. I veri protagonisti della quattro giorni sono proprio i giovani, provenienti da tutta Italia. Immancabili gli stand di Gioventù Nazionale, Azione Universitaria e Azione Studentesca: il motore giovanile di Fratelli d'Italia, che con amore e coraggio lancia la propria sfida nelle piazze, nelle università, nelle scuole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dal derby gualtieri rocca al confronto tra donzelli e bonaccini parte la quinta edizione di fenix la festa di giovent249 nazionale

© Iltempo.it - Dal derby Gualtieri-Rocca al confronto tra Donzelli e Bonaccini: parte la quinta edizione di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale

In questa notizia si parla di: derby - gualtieri

Lazio-Roma: il Derby che la politica unisce. Rocca e Gualtieri a confronto; Derby tra Gualtieri e Rocca, Travaglio e Ultima generazione: al via Fenix, la festa di Gioventù nazionale; Gualtieri e Rocca, nemici mai: Il modello Giubileo proseguirà. Gli scontri li risolviamo in privato.

derby gualtieri rocca confrontoDal derby Gualtieri-Rocca al confronto tra Donzelli e Bonaccini: parte la quinta edizione di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale - A Roma, al laghetto dell’Eur, la terza giornata di Fenix prende il via. Segnala iltempo.it

derby gualtieri rocca confrontoGualtieri-Rocca, intesa su Roma Capitale e sul “metodo Giubileo”. «Si acceleri sulla riforma» - Mentre il termometro dello scontro politico vede temperature in rialzo su scala ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Derby Gualtieri Rocca Confronto