Dai nostri artigiani alle passerelle Guardando al futuro
Il presidente del consorzio Cuoio di Toscana Antonio Quirici,: «La tradizione non è qualcosa di immobile: noi la sposiamo con l’innovazione». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: nostri - artigiani
Chiara De Iulis Pepe e la viticoltura: «Lavoriamo come artigiani, siamo attenti ad ogni gesto. È così che i nostri vini sono vivi»
Non c'è 2 senza 3!!! E in occasione della Festa del Borgo, in programma domenica 21 settembre, i nostri artigiani sono pronti con nuovi coinvolgenti laboratori dedicati ai più piccoli, nello spazio Confà. Un villaggio vivace, interattivo e divertente per provare i m - facebook.com Vai su Facebook