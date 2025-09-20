Dai nonni partiti da Agrigento a Fox News | Maria Bartiromo verso la cittadinanza italiana

Agrigentonotizie.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro il successo televisivo di Maria Bartiromo, volto internazionale di Fox News, c’è una storia che parte da Agrigento. I suoi nonni materni, Rosalia e Pellegrino Monreale, lasciarono la città dei Templi nel 1898 per emigrare negli Stati Uniti, mentre il nonno paterno, Carmine Bartiromo, partì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

