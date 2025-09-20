Dai fondi geotermici progetti per quasi un milione di euro a Pomarance
Dopo lo sblocco dei fondi geotermici 2024 da parte della Regione Toscana, la Giunta comunale guidata dal sindaco Graziano Pacini ha approvato nella seduta di giovedì 18 settembre una prima tranche di progetti dal valore complessivo di quasi un milione di euro. Le risorse, derivanti dalle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
