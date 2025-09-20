Dai bambini agli agonisti sabato di corsa e festa con la Millegradini - foto e video

LA MANIFESTAZIONE. Un successo baciato dal solo e di colore verde fluo. La «Millegradini» ha aperto sabato 20 settembre la sua quindicesima edizione con una giornata da record: oltre sessanta luoghi della cultura presi d’assalto, migliaia di visitatori, turisti e famiglie in maglia verde a riempire ogni angolo della città, da viale Papa Giovanni XXIII fino a Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dai bambini agli agonisti, sabato di corsa e festa con la Millegradini - foto e video

In questa notizia si parla di: bambini - agli

Bifba, anni in tasca: primo festival delle arti dedicato alle bambine, ai bambini e agli adolescenti

Paestum, School Movie: il 10 e l’11 luglio bambini spiegano la felicità agli adulti

‘School Movie’: i bambini spiegano la felicità agli adulti

Dai bambini agli agonisti, sabato di corsa e festa con la Millegradini - foto e video - X Vai su X

Venerdì 19 e lunedì 22 settembre aderiamo agli scioperi proclamati da CGIL e sindacati di base per dire NO alla guerra e al genocidio che devasta la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. La nostra solidarietà è con le donne, con i bambini, con tutte - facebook.com Vai su Facebook

Dai bambini agli agonisti, sabato di corsa e festa con la Millegradini - foto e video; Polisportiva del Finale, sabato 20 settembre torna “Uno Sport per Tutti”; Triathlon Città di Cagliari, sabato e domenica al Poetto le gare del campionato sardo.

Dai bambini agli agonisti, sabato di corsa e festa con la Millegradini - foto e video - Grande interesse ha suscitato anche la «Millegradini for Kids», il momento dedicato ai più piccoli che ha trasformato il Sentierone in una pista da corsa con un’ottantina di bambini che si sono ... Da ecodibergamo.it