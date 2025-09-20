Da Vm a Marval Guaraldi | Passaggio che riguarda la stabilità economica di un territorio

"L'incontro, che segue l'annuncio del passaggio dello stabilimento da Stellantis a Marval, ha rappresentato un momento di confronto cruciale per analizzare le prospettive industriali e occupazionali di un sito produttivo strategico". A intervenire sul tema è Alessandro Guaraldi, vicepresidente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: marval - guaraldi

Da Vm a Marval, Guaraldi: Passaggio che riguarda la stabilità economica di un territorio; Il futuro dello stabilimento VM di Cento; Guaraldi: “Vm è una priorità per il territorio, tutelare lavoro e produzione”.

Stellantis cede VM Motori: Marval e Azzurra Capital puntano sui motori industriali - Stellantis cede VM Motori a Marval e Azzurra Capital: motori industriali, tutela dell’occupazione e rilancio del polo italiano. Secondo finanza.com

Stellantis vende la VM Motori: sarà Marval a dare nuova vita allo stabilimento di Cento - L’accordo, firmato da Gamma Holding (veicolo societario di Marval) e Stellantis, è vincolante e dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Da clubalfa.it