Da Robert Redford a Giorgio Armani quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ
Addio a Robert Redford. L'attore è morto nel sonno nella sua casa di Provo, Utah. Regista e attivista, ha segnato la storia del cinema con capolavori come La Stangata e Tutti gli uomini del presidente, e ha rivoluzionato il panorama indipendente con il Sundance Film Festival. Negli scorsi giorno il presidente Donald Trump ha incontrato re Carlo III, definendo l'occasione come “uno dei più grandi onori della mia vita”. A meno di un mese dalla scomparsa di Giorgio Armani, lo scorso 4 settembre, il consiglio di amministrazione dell'Enac, Ente nazionale aviazione civile, ha avviato l'iter per l'intitolazione di un aeroporto al “re della moda”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; “Non puoi vivere la vita di qualcun altro. Devi seguire la tua.”Parola di Robert Redford; Che malattia aveva Robert Redford? L’attore e regista è morto a 89 anni.
Robert Redford lascia un patrimonio da 200 milioni di dollari: chi gestirà l'immensa eredità dell'attore - Enorme il lascito materiale e immateriale, tra proprietà immobiliari, diritti cinematografici, il Sundance Festival e le fondazioni ambientaliste ... Si legge su today.it