Da Palermo a Milano | Qui opportunità di crescita

"Credete nei vostri sogni mettendovi in gioco, coltivate la curiosità". Consigli che Claudia Lo Dico, 26 anni, rivolge a giovani donne che, come lei, si affacciano sul mondo del lavoro. Dopo la laurea a Palermo in Chimica e tecnologie farmaceutiche, ha trovato lavoro a Milano in un’azienda biofarmaceutica, dove ora riveste il ruolo di key account manager. Milano è una città accogliente, per una donna che lavora nel suo settore? "Nel mio ambito professionale non vedo grossi divari, che invece esistono in altri settori. Ho una sorella che lavora nella consulenza, e lì c’è ancora una maggioranza di figure maschili in posizioni apicali, così come in altri campi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

