da nicola piovani a sergio leone stasera la musica del grande cinema

Santa Vittoria in Matenano si prepara a vivere un momento speciale: Stasera alle 21.30 (evento gratuito), il Teatro del Leone riaprirà le sue porte dopo i lavori di restauro per ospitare ‘Festival Storie’, manifestazione giunta alla sua V edizione. Organizzato da ‘Progetto Musical’ con la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Ospiti il ‘Quartetto Mercadante’ che proporranno il concerto ‘Le colonne sonore del cinema’, un viaggio musicale tra capolavori che hanno segnato la storia del grande schermo e che porteranno nel cuore dei monti Sibillini l’emozione universale della musica per film. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

