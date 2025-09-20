Da Nicola Piovani a Sergio Leone Stasera la musica del grande cinema
Santa Vittoria in Matenano si prepara a vivere un momento speciale: Stasera alle 21.30 (evento gratuito), il Teatro del Leone riaprirà le sue porte dopo i lavori di restauro per ospitare ‘Festival Storie’, manifestazione giunta alla sua V edizione. Organizzato da ‘Progetto Musical’ con la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Ospiti il ‘Quartetto Mercadante’ che proporranno il concerto ‘Le colonne sonore del cinema’, un viaggio musicale tra capolavori che hanno segnato la storia del grande schermo e che porteranno nel cuore dei monti Sibillini l’emozione universale della musica per film. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nicola - piovani
L'Emilia Romagna Festival torna in città con concerti per tutta l'estate, tra gli ospiti il premio Oscar Nicola Piovani
Nicola Piovani in concerto a 'Jazz & Wine in Montalcino'
In Duomo il maestro Nicola Piovani e la Guiyang Symphony Orchestra con l'omaggio a San Francesco
Lo chef Antonello Colonna risponde a Nicola Piovani Vai su Facebook
Nicola Piovani. Vi prego, spegnete la musica di sottofondo - la Repubblica https://repubblica.it/cultura/2025/09/19/news/nicola_piovani_vi_prego_spegnete_la_musica_di_sottofondo-424855762/… dateci esercizi pubblici #musicfree (che esistono gli auricolar - X Vai su X
Da Nicola Piovani a Sergio Leone. Stasera la musica del grande cinema; Le colonne sonore italiane del cinema; Quando Sergio Leone mentì a Kubrick: “Ennio Morricone sta lavorando per me”.
Da Nicola Piovani a Sergio Leone. Stasera la musica del grande cinema - 30 (evento gratuito), il Teatro del Leone riaprirà le sue porte dopo i lavori di restauro per ospitare ‘Festival Sto ... Secondo ilrestodelcarlino.it