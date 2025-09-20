Da Mozart a Broadway | cinque appuntamenti nei musei nazionali pisani

Pisa, 18 settembre 2025 – L'eleganza di Mozart, la poesia del Cantico dei Cantici, la potenza espressiva dei musical di Broadway, la tensione emotiva di Szpilman, la raffinatezza del Barocco: i musei nazionali di Pisa diventano il palcoscenico per eventi di musica e danza che faranno vivere ai visitatori un'esperienza evocativa navigando in un mare di note e opere d'arte. Da domenica 21 a venerdì 26 settembre si concentrano cinque appuntamenti della rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa” partita a fine luglio e che si concluderà ad ottobre, che finora ha visto un'ampia partecipazione con una media di 80 persone per ogni spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

