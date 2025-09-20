Da Mainini a don Giussani Tra palestre e giardini | weekend di intitolazioni ai grandi della storia

L’inaugurazione di una nuova struttura e tre intitolazioni di ciclabili, edifici e giardini pubblici punteggeranno questo fine settimana in città nel percorso che l’amministrazione comunale ha scelto per ricordare personaggi che, in varia maniera, hanno lasciato un segno nella storia recente del nostro Paese. Il primo atto è previsto per le 10 di oggi, quando la palestra di via Calatafimi verrà dedicata alla staffetta partigiana legnanese Francesca Mainini. Malgrado la palestra sia utilizzata già da qualche mese, l’occasione di oggi sarà utilizzata anche per presentare in via ufficiale i lavori che sono stati effettuati su una struttura risalente agli anni Trenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Mainini a don Giussani. Tra palestre e giardini: weekend di intitolazioni ai grandi della storia

In questa notizia si parla di: mainini - giussani

